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Сергей Собянин рассказал об открытии центра по производству электробусов в Москве
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Сергей Собянин рассказал об открытии центра по производству электробусов в Москве

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, улица Матросская Тишина, 15/17с1 Карта всех событий

Во вторник, 27 апреля, состоялось открытие производства электробусов КамАЗ на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Глава города отметил, что Москва является крупнейшим оператором электробусов в Европе. На столичные улицы каждый день выходит 600 экологически чистых машин. По его словам, в ближайшие годы город закупит еще 1600 электробусов и в дальнейшем будет продолжать заменять городские автобусы экологичным аналогом. Сергей Собянин обратил внимание, что замена одного дизельного автобуса на электробус снижает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Новая производственная площадка, расположившаяся на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ), на первом этапе позволит выпускать до 500 электробусов в год.

После реконструкции еще одного корпуса количество выпускаемых в год электробусов увеличится на 200 единиц, а также здесь можно будет осуществлять сервисное обслуживание техники.

По словам Сергея Собянина, на втором этапе производства количество рабочих мест увеличится в 2 раза — до 200 человек. Это позволит СВАРЗ стать одним из крупнейших центров по производству и сервисному обслуживанию электротранспорта в России.

На подготовительном этапе перед серийным производством на заводе собрали 11 тестовых электробусов, 5 из которых прошли полную обкатку и тест на герметичность в специальной дождевальной камере и уже в мае выйдут на улицы Москвы.

Глава города заметил, что создание нового производства выгодно столице, так как позволит снизить себестоимость производства электробусов, а также ускорить процесс сервисного обслуживания.

По его словам, КамАЗ поставляет транспорт по контрактам жизненного цикла и берет ответственность за обслуживание техники в течение 15 лет.

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электробусыЗамена автобусов на электробусы в столицеСергей Собянин
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