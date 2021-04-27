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Сергей Собянин поддержал проведение в Москве футбольного Кубка легенд — 2021
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин поддержал проведение в Москве футбольного Кубка легенд — 2021

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Лужники, 24с24Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать содействие в проведении футбольного Кубка легенд имени Константина Еременко. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы во вторник, 27 апреля.

— Правительство Москвы окажет содействие в проведении в 2021 году Кубка легенд имени Константина Еременко. Постановление о выделении средств из резервного фонда на эти цели подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

В сентябре этого года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в спорткомплексе «Лужники» пройдет ежегодный международный футбольный турнир ветеранов Кубок легенд имени Константина Еременко, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Первое подобное мероприятие состоялось в 2009 году. С 2010 года турнир проводят при поддержке столичного правительства. Соревнованиям присвоили имя одного из лидеров сборной России Константина Еременко.

С прошлого года в турнире участвуют семь национальных команд и сборная звезд. Во время проведения Кубка легенд организаторы чествуют ветеранов отечественного футбола.

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