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Сергей Собянин поздравил с днем рождения народных артистов Александра Лазарева и Игоря Ойстраха
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин поздравил с днем рождения народных артистов Александра Лазарева и Игоря Ойстраха

Анастасия Колоскова

Власть

Мэр Москвы Сергей Собянин направил поздравительные телеграммы актеру Александру Лазареву и скрипачу и дирижеру Игорю Ойстраху, которые отмечают день рождения 27 апреля.

Поздравляя с 54-летием народного артиста России Александра Лазарева, сына выдающихся актеров Александра Лазарева и Светланы Немоляевой, глава города отметил, что он достойно продолжает актерскую династию.

— Ваши работы в «Ленкоме» дарят зрителям радость встречи с искусством самой высокой пробы и являются гордостью отечественного театра. Образы, созданные вами на экране, украшают десятки популярных фильмов, — говорится в телеграмме, размещенной на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, Александр Лазарев в разные годы играл в Театре имени Владимира Маяковского и театре «Ленком». Кроме того, он снялся примерно в сотне фильмов и сериалов, среди которых «Адмирал», «Идиот», «Екатерина», «Тайны дворцовых переворотов» и многие другие.

Легендарный музыкант Игорь Ойстрах отмечает 27 апреля 90-летний юбилей.

— Выдающийся скрипач, дирижер и педагог, вы вносите огромный вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры. Ваша блистательная творческая деятельность снискала вам искреннюю любовь многочисленных поклонников искусства. За годы преподавательской деятельности вы воспитали целую плеяду молодых талантливых музыкантов, открыли им дорогу на большую сцену, — написал Сергей Собянин в поздравительной телеграмме.

Ойстрах солировал в Московской государственной академической филармонии и преподавал в Московской консерватории. С 1968 года он выступал в качестве дирижера. Концерты артиста проходили в Советском Союзе, а также странах Европы, США, Японии, Канаде, Австралии, а также в ряде государств Южной Америки.

С 1996 по 2010 год Ойстрах являлся преподавателем Брюссельской консерватории. В настоящее время музыкант живет и работает в Бельгии, где выступает в жюри на престижных скрипичных конкурсах.

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