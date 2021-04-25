Сергей Собянин поздравил Владислава Третьяка с днем рождения

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Федерации хоккея России и бывшего хоккеиста Владислава Третьяка. Поздравление глава столицы опубликовал в своем Instagram.

По словам мэра, Третьяк является эталоном хоккеиста для спортивных болельщиков во всем мире.

— Будьте здоровы, Владислав Александрович! Удачи во всем! — написал Собянин.

Он также добавил, что хоккеист является вдохновителем для сотен молодых ребят, «которые штурмуют ледовые поля».

В воскресенье, 25 апреля, Вячеслав Третьяк отмечает свое 69-летие.

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