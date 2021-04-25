Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин поздравил Владислава Третьяка с днем рождения
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Сергей Собянин поздравил Владислава Третьяка с днем рождения

Полина Долганова

Общество

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения президента Федерации хоккея России и бывшего хоккеиста Владислава Третьяка. Поздравление глава столицы опубликовал в своем Instagram.

По словам мэра, Третьяк является эталоном хоккеиста для спортивных болельщиков во всем мире.

— Будьте здоровы, Владислав Александрович! Удачи во всем! — написал Собянин.

Он также добавил, что хоккеист является вдохновителем для сотен молодых ребят, «которые штурмуют ледовые поля».

В воскресенье, 25 апреля, Вячеслав Третьяк отмечает свое 69-летие.

Читайте также: Россиянин Карацев обыграл первую ракетку мира — серба Джоковича

Сергей Собяниндень рожденияВладислав Третьяк
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в