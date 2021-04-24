Россиянин Карацев обыграл первую ракетку мира серба Джоковича
Российский теннисист Аслан Карацев победил первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Матч завершилась со счетом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу россиянина. Игра продолжалась 3 часа 27 минут.
Таким образом, 27-летний Карацев вышел в финал теннисного турнира категории ATP-250 в Белграде. Теперь его соперником может стать итальянец Маттео Берреттини или японец Таро Даниэль.
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