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Сергей Собянин рассказал о проектах, отмеченных за уникальные разработки в сфере здравоохранения
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сергей Собянин рассказал о проектах, отмеченных за уникальные разработки в сфере здравоохранения

Полина Долганова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о проектах, которые получили премии столицы за вклад в инновационные разработки в области здравоохранения. Соответствующей публикацией глава города поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Так, одна из премий была присуждена за организацию лучевой диагностики коронавирусной инфекции, в ходе которой была применена система телемедицины и искусственного интеллекта.

— Такого опыта не было нигде в мире, — пояснил мэр.

Кроме того, команда врачей НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, ГКБ № 67 и МГМСУ им. Евдокимова смогла внедрить новую технологию хирургического лечения травм и дегенеративных заболеваний позвоночника — теперь пациенты могут подняться с кровати сразу после операции.

Сергей Собянин добавил, что премии и благодарственные письма в общей сложности получили 50 лауреатов и 18 организаций.

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