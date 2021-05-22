Автомобиль въехал в толпу пешеходов на северо-востоке Китая

Фото: Следственный комитет РФ

Водитель легкового автомобиля 22 мая въехал в толпу людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в городе Далянь провинции Ляонин. В результате погибли четыре человека, еще трое пострадали, сообщает пресс-служба местной полиции в субботу.

ДТП произошло в 11:47 по местному времени на пересечении улиц в районе Чжуншань. Черный автомобиль въехал в толпу, после чего скрылся.

Виновника трагедии задержали, им стал 31-летний мужчина. По данному факту ведется следствие, сообщает ТАСС.

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