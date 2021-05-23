Кевина Спейси впервые пригласили на съемки в кино после скандала

кадр из фильма «Карточный домик»

Американского актера Кевина Спейси впервые пригласили на съемки в кино с тех пор, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Речь идет о роли в картине «Человек, который нарисовал Бога» итальянского режиссера Франко Неро. Квин Спейси сыграет детектива, расследующего ошибочное дело о педофилии.

По данным издания, съемки ленты будут проходить в Италии.

Напомним, в 2018 году прокуратура отказалась завести дело на Кевина Спейси. Тогда актера обвиняли в домогательствах не менее 15 человек.

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