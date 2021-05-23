Выступление Манижи на Евровидении оценили в группе «Бурановские бабушки»

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Итоги международного песенного конкурса Евровидение оценила художественный руководитель группы «Бурановские бабушки» Анна Прокопьева.

— Конечно, хотелось бы, чтобы результат был повыше. Хотя бы не ниже того места, которое заняли «Бурановские бабушки». Я очень переживала за конкурсантку от России. Номер, конечно, был очень ярким и оригинальным, — пояснила Анна Прокопьева.

При этом она добавила, что хотела бы, чтобы Манижа победила.

— Ведь у нас давно не было первого места. Мне кажется, что политика все-таки туда вмешивается... Номер шикарный, певица отличная, — добавила худрук «Бурановских бабушек».

Однако она пояснила, что первое выступление Манижи ей не понравилось, отмечает RT. А вот измененный номер ее больше впечатлил.

Напомним, что финала конкурса Евровидение состоялся 23 мая. Певица от России Манижа заняла девятое место.

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