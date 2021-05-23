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Скончалась заслуженная артистка РФ Нина Шацкая

Скончалась заслуженная артистка РФ Нина Шацкая

Полина Долганова

Звезды

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино, вдова народного артиста России Леонида Филатова Нина Шацкая скончалась в возрасте 81-го года. Об этом в воскресенье, 23 мая, сообщила пресс-атташе Театра на Таганке.

— Нина Сергеевна Шацкая скончалась, — приводит слова собеседницы РИА Новости.

Справка «ВМ»

Нина Щацкая родилась в еврейской семье в 1940 году. В 1963 году она окончила Государственный институт театрального искусства. В 1964—1993 годах была актрисой Театра на Таганке, с 1993 года — Содружества актеров Таганки. В последние годы служила в театре «Школа современной пьесы».

смерть#культураактриса
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