Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ландыши зацвели в лесах Московской области
Фото: pixabay.com

Ландыши зацвели в лесах Московской области

Елена Фролова

Растения

Ландыши зацвели в подмосковных лесах. Они будут цвести в течение 20–25 дней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.

— Этот цветок растет на опушках и полянах в лиственных, сосновых и смешанных лесах. Особенно растение любит тенистые места и хорошо увлажненную почву, — подчеркнула председатель областного Комлесхоза Елена Казимир.

При этом она добавила, что это хрупкий цветок, который не переносит уплотнения почвы и вытаптывания. Она также призвала отдыхающих быть крайне внимательными во время походов в лес, чтобы они не вытаптывали полянки, где растут ландыши, отмечает РИАМО.

Это растение практически полностью исчезло из подмосковных лесов в 80-е годы ХХ века. В те времена их часто срывали ради букетов. В результате растение оказалось под угрозой исчезновения, поэтому цветок был внесен в Красную книгу Московской области. Его также использовали в лекарственных целях из-за целебных свойств. При этом отмечается, что данное растение является ядовитым — самая большая концентрация токсинов находится в ягодах.

Читайте также: Какие лекарственные растения посадить на даче

цветениеМосковская областьлес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Украина, Грузия и Молдавия сообразили на троих

Аристарх Ливанов
Аристарх Ливанов

«17 мгновений» Вячеслава Тихонова

Виктор Федорук
Виктор Федорук

Как не стать жертвой газовиков-мошенников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Все мнения
О проекте