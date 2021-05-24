Ландыши зацвели в лесах Московской области

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Ландыши зацвели в подмосковных лесах. Они будут цвести в течение 20–25 дней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета лесного хозяйства.

— Этот цветок растет на опушках и полянах в лиственных, сосновых и смешанных лесах. Особенно растение любит тенистые места и хорошо увлажненную почву, — подчеркнула председатель областного Комлесхоза Елена Казимир.

При этом она добавила, что это хрупкий цветок, который не переносит уплотнения почвы и вытаптывания. Она также призвала отдыхающих быть крайне внимательными во время походов в лес, чтобы они не вытаптывали полянки, где растут ландыши, отмечает РИАМО.

Это растение практически полностью исчезло из подмосковных лесов в 80-е годы ХХ века. В те времена их часто срывали ради букетов. В результате растение оказалось под угрозой исчезновения, поэтому цветок был внесен в Красную книгу Московской области. Его также использовали в лекарственных целях из-за целебных свойств. При этом отмечается, что данное растение является ядовитым — самая большая концентрация токсинов находится в ягодах.

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