Врач рассказал о пороге антител к короновирусу для безопасного отпуска

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Определенного порога антител в крови к короновирусной инфекции, с которым можно спокойно ехать отдыхать, нет. Любое положительное значение защищает от тяжелого течения болезни ковидом. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Врач говорит, что сегодня нет международного стандарта антител. Все системы, которые их определяют, дают разные результаты.

— Приходят люди и говорят, что у них уровень антител упал. Смотрю, в одной лаборатории делал одной тест-системой, а в другой — другой. Результаты невозможно сравнить. Они сделаны в разных лабораториях, разными системами. Это глобальная проблема, — сказал он.

По словам Болибока, как только стандарт появится, вопрос о том, какой порог считается безопасным для человека, а ниже какого порога он может заболеть, решится.

— Сегодня любой уровень антител, когда он положительный, считается, что защищает от тяжелого течения ковида. А уровень, какой от заражения будет защищать, мы пока не знаем, — добавил врач.

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