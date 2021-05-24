Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ландыш ядовитый: названы опасные цветы, которые не стоит сажать дачникам с детьми
Фото: pixabay.com/ru

Ландыш ядовитый: названы опасные цветы, которые не стоит сажать дачникам с детьми

Юлия Евграфова

Общество

Семейным россиянам стоит отнестись внимательнее к цветочным посадкам. Ядовитых растений, которые не стоит культивировать тем, у кого есть маленькие дети, довольно много. Об этом «ВМ» рассказал профессор биологических наук в МГУ им. М. В. Ломоносова, ботаник, флорист Александр Зернов.

Маленькие дети познают мир в том числе с помощью тестирования на вкус разных предметов и растений. Чтобы такие «изучения» не закончились трагедией, россиянам стоит отказаться от части декоративных посадок, пояснил собеседник «ВМ».

— Во-первых, это все лютиковые, включая сборы, клопогоны, ветреницы, которые сейчас очень дачники любят. Много ядовитых зонтичных растений, но их обычно как декоративные не выращивают. Ядовит ландыш, купена, можжевельник казацкий, который тоже часто выращивают на хвойных горках на дачах. Колхикум ядовит содержит вещества, которые работают как мутагены. Подснежники также опасны: они содержат галантамин — это довольно сильный яд, — добавил ботаник.

По словам Александра Зернова, одним из альтернативных вариантов может стать роза. Эти цветы красивы и, самое главное, безопасны. К тому же у ребенка вряд ли возникнет желание пробовать на вкус растение с шипами.

Читайте также: Какие лекарственные растения посадить на даче

цветыдачаопасность для здоровья
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Казанского «бога» нужно расстрелять

Все мнения
О проекте