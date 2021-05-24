Ландыш ядовитый: названы опасные цветы, которые не стоит сажать дачникам с детьми

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Семейным россиянам стоит отнестись внимательнее к цветочным посадкам. Ядовитых растений, которые не стоит культивировать тем, у кого есть маленькие дети, довольно много. Об этом «ВМ» рассказал профессор биологических наук в МГУ им. М. В. Ломоносова, ботаник, флорист Александр Зернов.

Маленькие дети познают мир в том числе с помощью тестирования на вкус разных предметов и растений. Чтобы такие «изучения» не закончились трагедией, россиянам стоит отказаться от части декоративных посадок, пояснил собеседник «ВМ».

— Во-первых, это все лютиковые, включая сборы, клопогоны, ветреницы, которые сейчас очень дачники любят. Много ядовитых зонтичных растений, но их обычно как декоративные не выращивают. Ядовит ландыш, купена, можжевельник казацкий, который тоже часто выращивают на хвойных горках на дачах. Колхикум ядовит содержит вещества, которые работают как мутагены. Подснежники также опасны: они содержат галантамин — это довольно сильный яд, — добавил ботаник.

По словам Александра Зернова, одним из альтернативных вариантов может стать роза. Эти цветы красивы и, самое главное, безопасны. К тому же у ребенка вряд ли возникнет желание пробовать на вкус растение с шипами.

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