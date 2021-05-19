Какие лекарственные растения посадить на даче

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В период пандемии важно укреплять иммунитет. Эксперты считают, что сделать это можно не только при помощи аптечных препаратов, но и посредством трав, выращенных на дачном участке. Врач-терапевт Елена Топалова расскажет о популярных «зеленых лекарях» и их реальной силе.

В вопросе об отношении к лекарственным растениям хороша золотая середина. Да, травы обладают огромным лечебным потенциалом, но это не значит, что нужно отказаться от фармацевтических средств. Надо понимать, что травы способны усиливать эффект лекарств, а в иных ситуация — мягко дополнять их действие. Пользоваться же ими безрассудно или уповать на них как на спасение — наивно. Тем не менее лекарственную клумбу или грядочку на огороде разбить стоит, но не надо ожидать от нее слишком многого.

Скажу и о другом. В ряде случаев травы, может быть, и не лечат, но позволяют обойтись без применения лекарственных средств. Например, петрушка — прекрасное мочегонное средство, оказывающее мягкой действие и не вымывающее из организма калий, то есть не приводящее к судорогам. Почему не выпить настой петрушки при неострой ситуации вместо таблетки мочегонного? То же и шиповник: начнете добавлять его отвар в чай — увеличите дозу витамина С в рационе, а заодно и желчь погоняете, мягко и эффективно.

Шалфей от кашля

Плотные кустики шалфея невероятно декоративны, листья растения используются в кулинарии как ароматизаторы и прекрасное средство от кашля. На грядке или клумбе растение смотрится как декоративно-цветущее, но теряет красоту после отцветания.

Майоран от ран

Прекрасное растение, изумительно ароматизирует различные блюда. На грядке выглядит как декоративное растение, цветет неказисто, но мило. Доказано мочегонное и седативное действия майорана, применяют его и для облегчения состояний при болезнях дыхательных путей. Кроме того, считается ранозаживляющим средством.

Календула для умывания

Благодарное, долго цветущее растение многие ценят за его лекарственные свойства. Лепестки его заваривают в чай и используют в домашней косметологии: отварами цветков растения полезно умываться, настой присушивает мокрые раны.

Мята для спокойствия

Будьте осторожны: изящная, нежная мята вовсе не так проста, готова задушить всех соседей вокруг! Она успокаивает, а кроме того, обогащает чай и напитки витаминами А, С и марганцем.

Ромашка от ста бед

Чудесный цветок давно известен как прекрасный антисептик, незаменимый при проблемах с горлом и зубами, плюс ко всему отвары и настои ромашки отлично влияют на работу желудка.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Лаванда для красоты

Изящный кустик лаванды будет украшением вашей лечебной грядки, а осенью, срезав голубые цветы растения, вы настоите на нем оливковое или растительное масло и получите изумительное косметическое средство, возвращающее коже тургор и активно спасающее ее от сухости.

Валериана для спокойствия

Удивительной красоты растение с душистыми розовыми цветками очень декоративно. Растение выращивают ради корней, их можно запаривать или делать настойку. Очень успокаивает.

Мелисса от раздражения

Ароматное растение — изумительная добавка к различным блюдам, обладает тонизирующим эффектом и снимает раздражительность.

Огуречная трава от болей

Это однолетнее растение с голубыми цветками покрыто жесткими волосками и иногда ведет себя как настоящий агрессор, заполоняя все вокруг. Листья растения кладут в салаты, соусы, гарниры, окрошку, холодные овощные супы, борщи. Бораго помогает при ревматических, подагрических и других болях в суставах и мышцах.

Любисток для похудения

Известное пряное растение очень эффектно выглядит на клумбе: у него красивая, вполне экзотичная листва. Любисток используют как пряность, но лекари исторически готовили из него тонизирующие напитки и использовали при лечении печени, желчного пузыря, почек, а также советовали употреблять при ожирении.

Эхинацея против ожогов

Прекрасное растение, вытяжку из него применяют как иммуномодулятор. Но в быту проще использовать эхинацею как средство, залечивающее раны и ожоги.

Эхинацея / Фото: pixabay.com/matthiasboeckel

Черемша

Похожие на листья ландыша листочки медвежьего лука, или черемши, появляются на поверхности только весной и выглядят весьма задорно. Потом растение «побежит» по участку, но это будет потом! Черемшу рекомендуют есть при атеросклерозе, ревматизме, кишечных заболеваниях.

Листовая горчица для сосудов

Сочная зелень и ярко-желтые цветки горчицы позволят отделить на клумбе одну посадку от другой, не нарушая баланса. Горчицу кладут в салаты (по вкусу она напоминает руколу), она возбуждает аппетит, усиливает выделение желчи, оказывает противовоспалительное действие и препятствует старению сосудов.

Девясил от спазмов

Растение с не слишком аккуратными ярко-желтыми цветками многие ценят именно за мощь — оно может вырасти вверх и на два метра, а уж на полтора — вообще не проблема. Отвар этого растения снимает спазмы желудочно-кишечного тракта, помогает при затяжных бронхитах. Применять отвар советуют с медом.

Алтей от кашля

Растение это довольно высокое, так что для выращивания его подойдет какой-нибудь заповедный уголок сада, а то и задворки дома. В дело идут корни алтея — их моют, нарезают, а потом запаривают в термосе и пьют при сильном кашле.

Кинза от простуды

Густо посеянная кинза (кориандр) даст плотный массив зелени, но довольно быстро зацветет и израстется, так что на лекарственной клумбе сажайте ее сбоку. Не поверите, но кинза прекрасно борется с простудой!

Кинза

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Краснов, биолог:

— Растения, которые вы вырастите и соберете на своем участке, нужно заготавливать впрок по общим правилам: сушить в тени, хранить в плотно закрытых банках. Почву на грядке под них готовят так же, как и для других растений: вносят удобрения, золу, но не злоупотребляют этими добавками. Лекарственные растения могут сидеть на одном месте годами, если вы ухаживаете за почвой, в севооборот их включать нет смысла.

СЕКРЕТЫ СЛАДКОЙ СТЕВИИ

Изумительное растение стевия без проблем растет дома, в горшочках.

Но если вы купите ее в ближайшее время, имеет смысл немного попасти ее на воле, высадив на участок. Она любит влагу и тепло, хорошую землю, летом порадует вас скромным, но симпатичным цветением. Стевия — известный сахарозаменитель, ее листья измельчают в порошок и используют для подслащения блюд, а иногда вываривают их до получения сиропа.

Один свежий листочек растения подсластит чашку чая! Экстракт стевии в 300 раз слаще сахарозы. Кстати, сейчас появились сорта стевии-многолетки, которые, при условии укрытия лапником, перенесут и российские морозы.

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