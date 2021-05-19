Ученые назвали рыбу, предотвращающую развитие сахарного диабета

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Зарубежные ученые назвали рыбу, употребление которой дважды в неделю позволяет предотвратить развитие сахарного диабета и уменьшить риск сердечно- сосудистых заболеваний.

Специалисты отметили, что жирная рыба является отличным источником полезных жирных кислот, снижающих уровень холестерина и кровяного давления. Препараты с Омега-3 поэтому и используются для восстановления эластичности сосудов.

Согласно проведенному исследованию, употребление сардин снижает вероятность развития сахарного диабета благодаря большому количеству полезных веществ, в числе которых таурин, витамин D, кальций и фтор.

— Сардины не только имеют разумную цену и их легко найти, но и безопасны и помогают предотвратить развитие диабета 2 типа. Это огромное научное открытие. Эту пищу легко рекомендовать во время медицинских осмотров, и она широко принята населением, — отметила автор научной работы Диана Диас-Риццоло.

В исследовании приняли участие 152 человека с преддиабетом, которые в течение года следовали программе питания для профилактики указанного состояния. Добровольцев разделили на две группы с одинаковой диетой, но в одной добавлялись сардины в количестве 200 граммов каждую неделю. Людей просили употреблять эту рыбу с костями и кожей, потому что они содержат большое количество кальция и витамина D.

Через год у 22 процентов участников контрольной группы развился диабет, в то время как лишь 8 процентов людей во второй группе оставались уязвимыми к этому заболеванию. Кроме того, в последнем случае наблюдались повышение уровня «хорошего» холестерина, снижение триглицеридов в крови и понижение артериального давления, сообщается в издании Spring.org.uk.

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