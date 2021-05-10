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Умный браслет для диабетиков разработают в России
Фото: Pexels

Умный браслет для диабетиков разработают в России

Виктория Родимкина

Технологии

Российские ученые занимаются разработкой умного браслета с неинвазивным сенсором, который позволит часто и с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови. Это разработка будет полезна людям с сахарным диабетом.

В Центре компетенций НТИ «Сенсорика» пояснили, что браслет сможет измерять концентрацию глюкозы с высокой точностью и не менее 12 раз в час. Показатели будут фиксироваться в смартфоне, который сможет через специальный сервис отправлять данные врачу.

В этом году планируется изготовить и протестировать образец браслета, сообщает РИА Новости.

Сахарный диабет — аутоиммунное заболевание, характеризующееся повышением уровня сахара в крови. Пациентам с этим заболеванием следует постоянно измерять уровень глюкозы в крови.

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