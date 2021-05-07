Более 300 уникальных операций при переломах провели в Подмосковье с января

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Свыше 2,5 тысячи операций с использованием метода прямого переднего доступа провели в Центре Тазобедренного Сустава (ЦТС) за 2020 год. В свою очередь, с января по май хирурги организовали около 300 подобных операционных вмешательств.

Центр является первым медицинским учреждением, в котором применяется подобная технология. Например, хирург Иван Еремин использует уникальную технологию прямого переднего доступа, при которой мышцы не рассекаются. Это означает, что операция проходит в межмышечном промежутке до сустава, а сами мышцы разводятся без повреждений.

— Однажды к нам поступил пациент с переломом шейки бедренной кости. Выяснилось, что на этой же ноге у него когда-то был некорректно установлен эндопротез коленного сустава, — сообщил Иван Еремин.

По его словам, некоторое время пациент жил в Болгарии. Он упал с велосипеда, что стало причиной перелома. Ему сделали остеосинтез, однако он оказался неудачным, потому что кости не срослись. При травме человек имел патологию тазобедренного сустава и некоторые недуги со спиной. Ему была имплантирована металлоконструкция в позвоночник, передают «Вести Подмосковья».

Как пояснил хирург, это был его первый пациент с подобной проблемой. Сначала ему сделали эндопротезирование, после которого пациент начал восстанавливаться. Спустя три месяца было принято решение о проведении ревизии коленного сустава. Уже спустя год пациент смог полностью восстановиться и приехать на вторую операцию коленного сустава с другой стороны.

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