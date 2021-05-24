Роман Романенко: Испытания космолета Unity приближают эру космического туризма

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Компания Virgin совершила второй тестовый запуск корабля для полётов космических туристов. Лётчик-космонавт, Герой России Роман Романенко назвал это событие серьезным шагом.

— После катастрофы в декабре прошлого года нынешний удачный запуск космолёта Unity – серьезный технологический шаг в истории освоения космоса, который ещё больше приблизил нас к эре космического туризма. В последние годы во всех странах очень активно развиваются технологии этой отрасли. Россия тоже вносит в процесс свой огромный вклад. В декабре текущего года «Роскосмос» отправит на орбиту сразу двух космических туристов из Японии, а в 2023 ракетно-космическая корпорация «Энергия» осуществит краткосрочную экспедицию, предполагающую выход космического туриста в открытый космос. Сейчас идёт подготовка к этим знаковым мероприятиям, — прокомментировал Роман Романенко.

Ранее Virgin Galactic сообщили, что пилотируемый космический корабль SpaceShipTwo Unity стартовал 22 мая с космопорта «Америка» в американском штате Нью-Мексико. Он успешно отделился от VMS Eve, поднялся на запланированную высоту и позже благополучно приземлился.

Космолеты серии SpaceShipTwo разрабатывались для выполнения регулярных туристических полетов. На борту одновременно смогут находиться до шести человек.