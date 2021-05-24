Евгений Попов: В ближайших планах волонтерского штаба – оказание правовой помощи жителям

Фото: Игорь Дегтярёв

Результаты двух месяцев работы обсудил журналист телеканала «Россия 1» Евгений Попов с волонтерами своего штаба. Как отметил телеведущий, за этот период поступило свыше 500 обращений, выполнено около 140 заявок, 124 жителя захотели участвовать в волонтерском движении.

— За это время сделано много добрых дел: мы решали каждодневные бытовые задачи ветеранов, инвалидов, одиноких людей. Но ценность нашей работы не только в этом. Часто нашим подопечным важна не только реальная помощь, но и человеческое внимание. Вместе с вами в их жизнь входит радость общения, человеческое тепло, хорошее настроение. Вы доказываете им, что они не одиноки, что о них помнят, они нужны, их проблемы слышат, — сказал Евгений Попов.

Евгений Попов провел видеоконференцию, во время которой волонтеры получили обратную связь от жителей, которым была оказана помощь.

Художница Екатерина Викторова, которая потеряла зрение 12 лет назад, рассказала, что рада появлению службы, куда можно позвонить и попросить о помощи. Из-за низкого иммунитета она не может выходить из дома, и волонтеры помогли ей наладить связь с лечащим врачом, получить лекарства и результаты анализов. Сейчас Екатерина ищет возможность, чтобы сделать операцию и вернуть зрение.

— Если ко мне вернется возможность видеть, я приду к вам уже в качестве волонтера, — пообещала девушка.

Один из самых популярных запросов в волонтерский штаб – помощь пожилым жителям в работе с гаджетами. Пенсионерка Галина Ивановна Огурцова ведет очень насыщенную жизнь, участвует в мероприятиях программы «Активное долголетие». Женщина попросила настроить программы на ноутбуке. Она отметила, что опасается стать жертвой мошенников, поэтому старается лишний раз не контактировать с незнакомыми организациями. Но волонтерский штаб работает официально, и она не боится, что ее обманут.

Для Матвея Сысоева из Кунцево при поддержке Евгения Попова был установлен электроподъемник в подъезде. Осталось подключить устройство, и инвалид-колясочник сможет жить полноценной жизнью. Волонтеры заверили Максима, что будут держать вопрос на контроле до окончательного решения.

На встрече также шла речь о дальнейших планах штаба.

— Сегодня мы в основном помогаем в решении бытовых вопросов. Между тем видим, что людям не хватает правовой поддержки. Буду думать над тем, как организовать юридические консультации горожанам, — отметил Евгений Попов.