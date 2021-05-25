Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сирийская база Хмеймим сможет принимать любые самолеты ВС России
Фото: Минобороны РФ

Сирийская база Хмеймим сможет принимать любые самолеты ВС России

Виктория Родимкина

Армия

В Сирии на Хмеймиме завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, теперь авиабаза сможет принимать все типы российских самолетов, в том числе машины тяжелого класса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны во вторник, 25 мая.

После реконструкции взлетно-посадочная полоса стала длиннее, на ней полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.

В Минобороны отметили, что на обновленной авиабазе впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. Они выполнят учебные задачи, после чего вернутся в Россию, сообщает РИА Новости.

База Хмеймим находится в 25 километрах к югу от Латакии. С 2015 года там базируется авиационная группа Военно-космических сил России.

Читайте также: Минобороны Белоруссии рассказало о сопровождении самолета с Протасевичем

самолетСириявооружение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Парадокс Сахарова: как создатель бомбы превратился в пацифиста

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Людоедка, мучительница, душегубица: кем на самом деле была москвичка Салтычиха

Все мнения
О проекте