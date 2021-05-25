Сирийская база Хмеймим сможет принимать любые самолеты ВС России

Фото: Минобороны РФ

В Сирии на Хмеймиме завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, теперь авиабаза сможет принимать все типы российских самолетов, в том числе машины тяжелого класса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны во вторник, 25 мая.

После реконструкции взлетно-посадочная полоса стала длиннее, на ней полностью заменили покрытие и установили новое светосигнальное и радиотехническое оборудование.

В Минобороны отметили, что на обновленной авиабазе впервые приземлились три дальних бомбардировщика Ту-22. Они выполнят учебные задачи, после чего вернутся в Россию, сообщает РИА Новости.

База Хмеймим находится в 25 километрах к югу от Латакии. С 2015 года там базируется авиационная группа Военно-космических сил России.

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