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Более 300 сотрудников подмосковных МФЦ повысят квалификацию в 2021 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более 300 сотрудников подмосковных МФЦ повысят квалификацию в 2021 году

Елена Фролова

Общество

Программу повышения квалификации пройдут 330 сотрудников подмосковных многофункциональных центров (МФЦ) в региональном центре методического обеспечения оптимизации процессов госуправления.

По информации, предоставленной пресс-службой областного Министерства государственного управления, информационных технологий и связи, центр получил лицензию на осуществление образовательной деятельности. С его помощью специалисты смогут повышать уровень своей компетенции, что в свою очередь приведет к улучшению работы офисов МФЦ.

— Для этого были созданы спецпрограммы обучения специалистов, наставников, управленцев и руководителей МФЦ, — подчеркнул руководитель министерства Максим Рымар.

По его словам, до конца 2021 года планируется обучить 330 сотрудников региональных офисов «Мои документы», отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». За время образовательных курсов сотрудники МФЦ посетят теоретические и практические занятия.

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