В Кремле прокомментировали слова главы Коми «у вас я — Путин»

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Слова главы Республики Коми Владимира Уйбы «у вас я — Путин» вырваны из контекста: он якобы говорил об ответственности главы региона. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 25 мая.

Ранее в Сети появилась видеозапись встречи Владимира Уйбы с жителями села в Коми, где он просит напрямую обращаться к нему для решения основных вопросов. В ответ на заявление одного из участников встречи по поводу того, что следует обращаться к президенту, глава Коми заявил:

— Да какой Путин? У вас я — Путин.

Дмитрий Песков отметил, что у губернатора Коми, скорее всего, много недоброжелателей, которые вырывают слова из контекста, а потом выкладывают их в Сеть.

— Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона, — сказал пресс-секретарь президента.

Он пояснил, что любой глава региона должен уметь самостоятельно принимать решения, «не кивая в сторону федерального центра каждый раз», передает РИА Новости.

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