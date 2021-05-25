Лидер «Совета матерей» Буцкая проверила качество детских автокресел

Фото: Анна Никитина

На полигоне в Дмитрове протестировали автокресла, предназначенные для детей. Глава общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая приняла участие в тесте и объяснила, почему от таких мероприятий напрямую зависит безопасность наших детей.

Краш-тест, или имитация аварии, на примере манекена наглядно показывает, способно ли автомобильное кресло спасти ребенку жизнь. В случае «провала» производитель должен отозвать свою продукцию на доработку. Если он, невзирая ни на что, отправляет товар на реализацию, то нарушает закон.

— На сайте «Совета матерей» есть черный список недобросовестных производителей, и он регулярно пополняется. Я много вложила сил в то, чтобы исправить ситуацию с безопасностью детей на наших дорогах в лучшую сторону, и не собираюсь уступать в борьбе тем, кто отправляет на рынок «кресла-убийцы», — подчеркнула Татьяна Буцкая.

Важным этапом в работе «Совета матерей» стал выпуск в начале этого года брошюры «Все, что нужно знать про безопасную перевозку ребенка в автомобиле». Это памятка, в которой прописаны многие рекомендации по обеспечению безопасности детей.

В разделе, посвященном автокреслам, перечислены все устройства, которые можно использовать для транспортировки детей, указаны основные критерии безопасности. Там же приведена статистика жертв ДТП, которая отрезвит многих. В прошлом году на дорогах произошло 918 ДТП, в которых по причине отсутствия удерживающих устройств, либо использования контрафакта, погибло 74 ребенка.

— Мы несколько лет продвигали инициативу запретить так называемые направляющие лямки, бескаркасные кресла, которые в случае аварии просто разрывают детей пополам, и наконец это закрепилось в сознании людей. Согласно данным недавних опросов, 75 процентов родителей уже не доверяют таким устройствам. Это победа, но расслабляться не стоит, — отметила Татьяна Буцкая.

Ежегодно на рынок детских кресел приходят новые производители. Для того чтобы их контролировать, по инициативе Росстандарта и «Совета матерей» в России каждый год проводятся десятки краш-тестов. Пройдя испытания, производитель получает специальный сертификат и допускается на рынок.

— Часто задаваемый вопрос: как избежать контрафакта. Очень просто: не покупать несертифицированные детские кресла. К сожалению, не все следуют этому простому правилу. А это помогло бы улучшить статистику и, главное, избежать гибели детей, — поделилась Татьяна Буцкая.

Она добавила, что какие бы меры ни принимались, родители должны осознавать свою ответственность за детей и более осознанно подходить к вопросу их безопасности. «Совет матерей» будет усиливать информационную работу в этом направлении.

В нее входят: пропаганда ответственного отношения к перевозке детей, акция «Спаси ребенка», представляющая собой рейды по магазинам и выявление контрафакта, а также участие в подобных краш-тестах.