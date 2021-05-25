Депутат ГД Романенко возглавит общественный контроль над строительством футбольного поля в ЮЗАО

Фото: Иван Степанов

Ввод в эксплуатацию футбольного поля на территории физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы» в районе Ясенево планируется к концу этого года. Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко посетил строительную площадку будущего объекта.

— Наконец решение вопроса этого долгостроя сдвинулось с мертвой точки. История его тянется многие годы, за это время несколько раз менялись подрядчики, но дальше разрытого котлована дело не шло. Этой весной на объект зашла новая подрядная организация — и мы наблюдаем активную работу. Я много встречаюсь с местными жителями и знаю, как сильно они ждут завершения строительства. Поэтому в рядах активистов родилась идея общественного контроля, — прокомментировал Романенко.

Он добавил, что лично возглавит инициативную группу.

Футбольное поле — в шаговой доступности

Спортобъект представляет собой футбольное поле с двухэтажным административно-бытовым корпусом и крытой парковкой для спецтехники. Внутреннее пространство здания будет разделено на пять основных функциональных групп: вестибюль, учебные, административные, вспомогательные и технические помещения. Также здесь будут организованы раздевалки, зоны для тренеров и судей, медицинский кабинет, буфет с обеденным залом.

Само футбольное поле будет покрыто искусственным газоном и ограждено шумозащитным экраном с северной стороны. Трибуны поля рассчитаны на 500 зрителей.

— Ввод в эксплуатацию запланирован на конец текущего года. После завершения работ здесь смогут проходить как тренировки, так и соревнования районного, окружного, регионального и межрегионального уровней. Очень хорошо, что комплекс находится внутри жилого района, то есть в шаговой доступности для жителей. Это будет способствовать вовлечению большего количества горожан в занятия спортом и здоровый образ жизни, — добавил Роман Романенко.

В ЮЗАО в текущем году планируется начать возведение еще двух знаковых спортивных объектов: ледового дворца в Ясеневе и спорткомплекса с бассейном в Северном Бутове. По словам депутата, он намерен взять под контроль ход строительства и этих комплексов.