Аналитик заявил, что в валютном балансе банковской системы России возникла «дыра»

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Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля показала рекордную «дыру» в валютном балансе. Об этом заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в среду, 26 мая.

Специалист проанализировал отчетные данные банковского сектора, опубликованные Центробанком. Так, по его словам, отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов на 1 мая.

Эксперт сообщил, что чистые валютные активы или открытая валютная позиция, которая не равна нулю, являются разницей между валютными активами и пассивами. А так как валютного капитала у банков в РФ нет, то чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами. При этом отрицательные чистые валютные активы — дыра в валютном балансе. Такая дыра формировалась с ноября по май, сообщил Максим Осадчий.

— Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы, — пояснил он.

Аналитик добавил, что часто банки ставят на укрепление рубля, не учитывая их забалансовые позиции, сообщает РИА Новости.

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