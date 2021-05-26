Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Полиция Нью-Гэмпшира выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона
Фото: instagram.com/marilynmanson

Полиция Нью-Гэмпшира выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона

Виктория Родимкина

В мире

Полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона, которого обвиняют в нападении на видеооператора во время выступления в Гилфорде два года назад. Об этом говорится в сообщении местной полиции в среду, 26 мая.

В ведомстве пояснили, что выдан действующий ордер на арест Брайана Хью Уорнера, более известного как Мэрилин Мэнсон. Уточняется, что певец, по предварительной информации, совершил нападение на видеооператора без отягчающих обстоятельств в 2019 году.

По данным полиции, Мэнсону, его адвокату и агенту сообщили о выдаче ордера, но те не приехали в Нью-Гэмпшир, чтобы ответить на обвинения. В сообщении говорится, что за подобное в штате может грозить штраф в размере до двух миллионов долларов или тюрьма сроком до одного года, сообщает РИА Новости.

В СМИ появилась информация, что предъявленные певцу обвинения могут касаться инцидента, когда Мэнсон плюнул в видеооператора во время концерта.

Читайте также: СМИ: Мэрилин Мэнсон повредил ногу, упав со сцены на концерте в Манхэттене

арестнападениепевец
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Все мнения
О проекте