Полиция Нью-Гэмпшира выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона

Фото: instagram.com/marilynmanson

Полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест певца Мэрилина Мэнсона, которого обвиняют в нападении на видеооператора во время выступления в Гилфорде два года назад. Об этом говорится в сообщении местной полиции в среду, 26 мая.

В ведомстве пояснили, что выдан действующий ордер на арест Брайана Хью Уорнера, более известного как Мэрилин Мэнсон. Уточняется, что певец, по предварительной информации, совершил нападение на видеооператора без отягчающих обстоятельств в 2019 году.

По данным полиции, Мэнсону, его адвокату и агенту сообщили о выдаче ордера, но те не приехали в Нью-Гэмпшир, чтобы ответить на обвинения. В сообщении говорится, что за подобное в штате может грозить штраф в размере до двух миллионов долларов или тюрьма сроком до одного года, сообщает РИА Новости.

В СМИ появилась информация, что предъявленные певцу обвинения могут касаться инцидента, когда Мэнсон плюнул в видеооператора во время концерта.

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