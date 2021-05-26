Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Лукашенко сообщил о начале «этапа удушения» Белоруссии
Фото: president.gov.by

Лукашенко сообщил о начале «этапа удушения» Белоруссии

Виктория Родимкина

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели республики перешли от организации бунтов к этапу «удушения».

Президент пояснил, что как внешние, так и внутренние недоброжелатели страны изменили свои методы атаки. Они уже переступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали, заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Белоруссии не могут простить «ни тротила, ни «манкуртов». Однако президент пообещал представить общественности все, что «они наговорили».

— Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что один из экстремистских Telegram-каналов, который из-за рубежа поднялся на белорусской тематике, уже работает против России, сообщает БелТА.

Читайте также: Лукашенко назвал законными свои действия в ситуации с самолетом Ryanair

БелоруссияАлександр Лукашенкобунт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Где угодно, только не в Минске: зачем Украине ссориться с Белоруссией

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Небо. Самолет. Протасевич. История о мести и малодушии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Манижа на «Евровижн»: девятое место — за наглость

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Бузова, Чехова, Тодоренко: знаменитости срочно покидают Россию

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Все мнения
О проекте