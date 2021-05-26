Лукашенко сообщил о начале «этапа удушения» Белоруссии

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели республики перешли от организации бунтов к этапу «удушения».

Президент пояснил, что как внешние, так и внутренние недоброжелатели страны изменили свои методы атаки. Они уже переступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали, заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что Белоруссии не могут простить «ни тротила, ни «манкуртов». Однако президент пообещал представить общественности все, что «они наговорили».

— Именно поэтому они перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на Восток. Апробировав у нас, они пойдут туда, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что один из экстремистских Telegram-каналов, который из-за рубежа поднялся на белорусской тематике, уже работает против России, сообщает БелТА.

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