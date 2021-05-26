Юрист разъяснила принцип очередности наследования по закону в России

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Смерть близкого родственника, как правило, может сделать родственников ближе друг другу либо, наоборот, рассорить их. Часто раздел имущества вызывает споры и скандалы между детьми, племянниками и родителями умершего.

Юрист и медиатор Татьяна Семенова разъяснила, что говорит закон о передаче недвижимости и других ценностей родственникам по наследству.

Очередь наследования

Согласно правилам распределения имущества, закрепленным Гражданским законодательством, установлены очередность наследования, а также условия и принципы наследования. То есть, даже если человек оставил завещание, в законе прописаны требования, когда имущество распределяется родственникам в обязательном порядке.

— Существует семь очередей наследования, каждая из которых включает определенные категории родственников. Бывают ситуации, когда к рассмотрению принимается и восьмая очередь, — рассказала Татьяна Семенова.

Помимо прав и ценностей скончавшегося, наследники получают еще и его обязанности, например, выплату долгов.

К какой очереди относятся наследники

Чаще всего вопрос наследования касается самых близких родственников: супруга, детей, братьев или сестер. Для каждого из них в законе прописана своя очередь, поэтому «перешагнуть» установленную законом границу не получится. Итак, к первой очереди наследования относятся супруг, дети и родители. Как правило, основная доля ценностей переходит супругу, которому положена половина от всего имущества умершего. Вторую половину делят поровну между наследниками «первого звена».

Ко второй очереди наследования относятся прямые родственники: сестры, братья, дедушки и бабушки. Ее рассматривают, если нет наследников «первого звена». Причем не имеет значения наличие кровного родства, как и то, по линии какого из родственников сформирована очередь.

Третья очередь наследования «вступает в игру», когда самых близких родственников уже нет. Сюда относятся дяди, тети, а также их дети, то есть двоюродные братья и сестры, отмечает ФАН. К четвертой и последующей очередям наследования относятся права прабабушек, прадедушек, двоюродных бабушек и дедушек и их внуков. Помимо этого, о своих правах на наследование могут заявить двоюродные дяди и тети, а после них — правнуки и правнучки покойного.

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