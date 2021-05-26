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Штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных введут в Подмосковье
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных введут в Подмосковье

Елена Фролова

Животные

Штрафы за нарушение порядка выгула домашних животных будут выписывать в Московской области. Данные изменения внесут в областной Кодекс об административных правонарушениях депутаты регионального парламента.

В настоящее время среди установленных требований к выгулу находятся прогулка с питомцами только в разрешенных для этого местах, использование намордника для собак, принадлежащих к потенциально опасным породам, а также уборка их экскрементов.

Однако ответственность за нарушение указанных правил пока не введена. Как правило, владельцы нарушают их, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Уточняется, что раньше в региональном КоАП была указана мера наказания в виде штрафа в размере от 100 до 1500 рублей. Однако эти полномочия были сняты с региона.

— Поэтому крайне важно устранить этот пробел, — объяснил председатель комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян.

По его словам, предлагается ввести штрафы в размере от 500 рублей до 5 тысяч рублей.

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