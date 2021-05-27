«Я устала тогда очень»: Мороз назвала причину расставания с Богомоловым

Фото: instagram/d_moroz

Актриса Дарья Мороз рассказала, почему развелась с режиссером Константином Богомоловым после восьми лет брака.

Она отметила, что причиной расставания стали ее внутренние переживания. В определенный момент артистка испытала опустошенность и усталость. Помимо этого, ей было непросто уживаться с человеком, который является таким же властным, как и она сама.

— Вероятно, внутри какой-то был кризис, который я не переборола. Хотя, наверное, должна была. Я устала тогда очень. Я вошла в стену такую, совсем глухую, — разоткровенничалась актриса в YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

Ранее Мороз в передаче Бориса Корчевникова на телеканале «Россия 1» признавалась, что ей сложно определить причину их с Богомоловым расставания. По мнению артистки, в определенный момент их взгляды с режиссером разошлись, при этом они до последнего пытались сохранить отношения ради дочери.

Напомним, актриса и режиссер развелись в августе 2018 года. У них есть общая дочь Анна.

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