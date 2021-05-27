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Упавшего в коллектор утенка спасли в Южном Бутове
Фото: Telegram / Говорит и показывает Москва

Упавшего в коллектор утенка спасли в Южном Бутове

Виктория Федотова

Животные

В Южном Бутове спасатели Московского авиационного центра спасли утенка, вытащив его из коллектора. К спасателям обратились местные жители, поскольку нескольких птенцов обнаружили на краю стока и отнесли их подальше от коллектора в траву.

На кадрах видно, что спасатель держит в руках маленького утенка. Он сидит у коллектора, рядом с ним другие специалисты.

Видео: Telegram-канал Говорит и показывает Москва

Спасатели проверили коллектор, обнаружили там утенка и нашли мать птенцов, она находилась в ближайшем пруду. Его спустили на воду.

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