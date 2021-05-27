Упавшего в коллектор утенка спасли в Южном Бутове
В Южном Бутове спасатели Московского авиационного центра спасли утенка, вытащив его из коллектора. К спасателям обратились местные жители, поскольку нескольких птенцов обнаружили на краю стока и отнесли их подальше от коллектора в траву.
На кадрах видно, что спасатель держит в руках маленького утенка. Он сидит у коллектора, рядом с ним другие специалисты.
Спасатели проверили коллектор, обнаружили там утенка и нашли мать птенцов, она находилась в ближайшем пруду. Его спустили на воду.
Читайте также: Запутавшихся в леске утят спасли в центре Москвы