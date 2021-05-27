Инициативу Евгения Нифантьева о бесплатных лекарствах для пенсионеров поддержало более 7 тысяч человек

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Более 7000 жителей Южного округа поставили свои подписи в поддержку инициативы обеспечить всех пенсионеров бесплатными лекарствами. Об этом член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев заявил на открытом уроке по скандинавской ходьбе для людей преклонного возраста. Мероприятие прошло на территории Бирюлевского дендропарка.

— Здоровье требует самого пристального внимания, а в старшем возрасте — тем более. Здорово, что вы ведете активный образ жизни, даете организму умеренные физические нагрузки, — поприветствовал участников спортивного мероприятия Нифантьев.

Он добавил, что поддерживать здоровье позволяет не только активный образ жизни, но и, например, витамины, а для людей с хроническими заболеваниями — обязательные для них медикаменты. Поэтому Нифантьев выступает за то, чтобы государство бесплатно обеспечивало пенсионеров лекарствами.

— Считаю, что государство должно делать все возможное, чтобы представители старшего поколения жили как можно дольше, сохраняя физическую активность и бодрость духа. Поэтому я выступил с инициативой обеспечить всех пенсионеров бесплатными лекарствами отечественного производства. И я очень признателен москвичам за поддержку моего предложения. Мы собрали уже более семи тысяч подписей, — сказал Нифантьев.