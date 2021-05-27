Три простых рецепта окрошки

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В преддверии Дня окрошки (30 мая) предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении вариантов этого супа.

Окрошка на кефире

Ингредиенты: картофель 3–4 шт., огурец 2 шт., редис 3 шт., яйцо 3 шт., колбаса 200 г, кефир 300 мл, сметана 100 г, соль, зеленый лук.

Неклассический вариант, но, тем не менее, многими любимый. Главная основа любой окрошки, конечно, картофель, который необходимо сварить в мундире, колбаса, яйца и огурцы с редисом. Что касается зелени — каждый волен использовать любимую. Кто-то кладет зеленый лук, кто-то укроп. И тот, и тот вариант прекрасно подходит для этого супа. А вот заправлять его надо осторожно. Сначала наливаем кефир, затем добавляем сметану. Окрошка может получиться довольно густой, так что ее смело можно немного разбавить водой.

Классика на квасе

Ингредиенты: стандартные ингредиенты, к которым необходимо добавить 200 мл кваса, 2 чайные ложки горчицы и хрена.

Главное отличие этого варианта — в особой заправке. Готовить ее лучше заранее, чтобы успеть охладить. Смешиваем хрен и горчицу до однородности, добавляем измельченный желток от трех сваренных яиц и доливаем квас. При необходимости посолите, чтобы убрать лишний сахар. Базу охладите. И еще одна хитрость, чтобы сделать окрошку еще вкуснее: картошку попробуйте не варить, а запечь в духовке в фольге. Вкус получится изумительный.

Со свеклой тоже вкусно

Ингредиенты: огурец 2 шт., свекла 1 шт., кефир жирный 1 л, картофель 2 шт., яйцо 4 шт., колбаса 200 г, редис 4 шт., соль, укроп.

Этот вариант окрошки называют прибалтийским. Сладость свеклы и кислинка от кефира придают супу необычный запоминающийся вкус. Картофель и свеклу сварите, охладите и натрите на крупной терке. Огурцы и редис нарежьте не полукольцами, а брусочками — так будет вкуснее. Колбасу или ветчину нарежьте кубиками. Чем мельче, тем лучше, это ж окрошка! Добавьте зелень и теперь залейте кефиром. Не забудьте немного посолить, чтобы уравновесить вкус супа. При необходимости можно добавить минеральную воду.