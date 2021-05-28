Астрологи назвали самые неприятные черты характера знаков зодиака

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Названы отрицательные черты характера и слабые стороны каждого знака зодиака. Об этом рассказали астрологи.

Специалисты уверены, что рождение человека под определенным знаком говорит о его чертах характера, в том числе и о не самых приятных.

Овны

Из-за высокой самооценки и больших амбиций Овнам нравится со всеми и во всем соревноваться. Однако часто это перерастает в одержимость победой, они не верят в то, что главное — это участие. Представителям этого знака зодиака стоит поучиться умению радоваться жизни и жить настоящим.

Тельцы

Тельцы – денежный знак, им нравится ощущение комфорта. Поэтому представители этого знака не редко склонны к чревоугодию и гедонизму. Они готовы признать за собой такую слабость, если взамен смогут спать на шелковых простынях, есть вкусности и наслаждаться любовными играми.

Близнецы

Близнецы бывают двуличными и неискренними. Они готовы льстить, чтобы добиться своего. И это работает – часто взамен они получают все блага, повышение по работе и солидную прибавку в зарплате.

Раки

Представителям этого знака нравится жить с возлюбленными, не оформляя союз официально. Впрочем, в наши дни это давно перестало быть чем-то необычным. Единственная проблема состоит в том, что такой порядок вещей может не нравиться их половинкам.

Львы

Львам физически необходимо быть в центре внимания, принимать похвалу и всеобщее восхищение. Поэтому представители этого знака бывают довольно высокомерны и даже самоуверенны. Они не всегда понимают, чем могут обидеть окружающих.

Девы

Девы зачастую считают себя умнее других, поэтому окружение часто подвергается обсуждениям с их стороны. Но делают это Девы исподтишка, когда их не слышат. В глаза они могут говорить человеку совсем другие вещи.

Весы

Весам слишком нравится отдыхать и расслабляться. В хорошем времяпрепровождении ничего плохого, если все важные дела и рабочие вопросы уже решены. Но, увы, у Весов не всегда получается достичь равновесия между разными сферами своей жизни.

Скорпионы

Скорпионы очень страстные и чувственные, им часто приписывают склонность к интрижкам и походам «налево». Однако это не так – они для этого слишком горды. Но это не значит, что в голову Скорпиону не приходят мысли об изменах.

Стрельцы

Представители это знака часто выступают в роли шутников на вечеринках. Они уверены, что их чувству юмора нет равных. Но это не всегда так. И то, что никто об этом тактично не говорит, лишь свидетельствует о том, что Стрельцам везет с друзьями.

Козероги

Козероги бывают одержимы финансами и их зарабатыванием. В итоге они могут превратиться в трудоголиков, но не из любви к работе, а из страха лишиться денег. По этой же причине они часто бывают прижимисты, а то и вовсе скупы.

Водолеи

Рожденные под этим знаком часто идут наперекор всему – не соглашаются с чужими утверждениями, у них на все есть своя точка зрения. Они признают только свой авторитет и очень этим гордятся.

Рыбы

Многие представители этого знака не привыкли бороться с тяжелыми ситуациями и трудностями. Будучи очень способными от природы, они часто закапывают свой талант в землю. Им не нравится трудиться ради достижения целей, зато они много убиваются по поводу упущенных возможностей, пишет «Неприличный гороскоп».

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