Украина внесла в «черный список» еще семь российских артистов

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Украина запретила въезд еще семи российским артистам. Об этом сообщили в Министерстве культуры страны.

В черный список попали актеры Вера Алентова, Евгений Александров, певица Elvira T (Эльвира Тугушева - прим. «ВМ»), пианист и композитор Игорь Бриль, джазмены Денис Каганец и Яков Окунь, а также основатель кинокомпании «Таврида Фильм» Одиссей Пипия.

На данный момент в списке минкультуры Украины находятся 199 человек, пишет РИА Новости.

Напомним, Украина регулярно обновляет свой «черный список» российских граждан, которые, по мнению руководства страны, представляют угрозу национальной безопасности государства.

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