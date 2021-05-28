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Экс-сотрудника бюджетного учреждения осудили условно за крупную взятку
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Экс-сотрудника бюджетного учреждения осудили условно за крупную взятку

Кирилл Николаев

Происшествия

Хорошевский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу о получении крупной взятки в отношении 55-летнего бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной части государственного бюджетного учреждения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в пятницу, 28 мая.

По данным ведомства, в ноябре 2019 года мужчина предложил генеральному директору подрядной организации, которая делала капитальный ремонт в здании учреждения, за 1,5 миллиона рублей способствовать подтверждению выполненных работ за счет подписания актов приемки. Позднее документы были бы переданы на подпись руководству организации. Полиция задержала мужчину 26 ноября 2019 года после получения взятки.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, которые связаны с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет.

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