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Суд огласит приговор участникам перестрелки в «Москве-Сити» 31 мая
Фото: пресс-служба суда

Суд огласит приговор участникам перестрелки в «Москве-Сити» 31 мая

Кирилл Николаев

Происшествия

Пресненский районный суд 31 мая огласит приговор двум фигурантам драки со стрельбой, которая произошла в здании «Москвы-Сити» в 2017 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в пятницу, 28 мая.

— Оглашение приговора по делу Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова состоится в 14:00 31 мая, — заключил пресс-секретарь суда.

Видео: пресс-служба суда

Напомним, ранее прокуратура потребовала приговорить членов спортивного клуба «Скорпион» Магомеда Исмаилова и Эльдара Хамидова к 19,5 года и 18,5 года лишения свободы. Кроме того, сторона обвинения затребовала назначить каждому из подсудимых штраф в размере 1 000 080 рублей.

В свою очередь суд присяжных признал виновными фигурантов дела о перестрелке в здании «Москвы-Сити» в ноябре 2017 года. Драка со стрельбой произошла на дне рождения бизнесмена Дмитрия Павлова в ресторане в башне «Око». В результате перестрелки один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Коллегией присяжных заседателей Исмаилов был признан виновным в покушении на убийство, хранении и незаконном ношении оружия, а также в совершении хулиганства. Хамидов был признан виновным в совершении аналогичных преступлений.

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