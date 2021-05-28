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СК просит возбудить дело о посредничестве во взяточничестве в отношении судьи
Фото: СК РФ

СК просит возбудить дело о посредничестве во взяточничестве в отношении судьи

Кирилл Николаев

Происшествия

Следственный комитет Российской Федерации просит возбудить уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат, которая обвиняется в посредничестве во взяточничестве. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Данный вопрос будет рассмотрен на заседании коллегии судей в понедельник, 31 мая.

— В отношении Кондрат могут возбудить уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что перед судом в Одинцове предстанет 26-летний ранее судимый мужчина, который подозревается в убийстве трех человек и изнасиловании.

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уголовное делоГСУ СК РФсуд
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