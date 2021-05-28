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Четверо жителей Электростали похищали пенсионеров, чтобы завладеть их жильем
Фото: moscow-live

Четверо жителей Электростали похищали пенсионеров, чтобы завладеть их жильем

Анастасия Колоскова

Происшествия

В городе Электросталь полицейские задержали четверых подозреваемых в убийстве и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Потерпевший проживал в Электростали. О пропаже пожилого мужчины в полицию заявили его родственники. В ходе оперативно-разыскных мероприятий следователи установили, что к исчезновению мужчины причастны четверо мужчин. По словам представителя ведомства, злоумышленники планировали завладеть правом собственности на квартиру мужчины.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия и обыски, а также допросили подозреваемых и свидетелей.

— Проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям. В ближайшее время следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что перед судом в Одинцове предстанет 26-летний ранее судимый мужчина, который подозревается в убийстве трех человек и изнасиловании.

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