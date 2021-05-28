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Приезжий мужчина пострадал в результате поножовщины на юге Москвы
Фото: mos.ru

Приезжий мужчина пострадал в результате поножовщины на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Нагатинская набережная Карта всех событий

Приезжего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после драки у одного из домов на Нагатинской набережной. Об этом в пятницу, 28 мая, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По словам представителя ведомства, конфликт произошел между тремя знакомыми мужчинами. В результате ссоры один из них несколько раз ударил 31-летнего мужчину в грудь и живот неустановленным острым предметом. Мужчину доставили в одну из столичных больниц. Медики определили причиненный мужчине вред здоровью как тяжелый.

Позже сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний приезжий мужчина.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решения суда подозреваемый будет дожидаться под стражей.

Видео: Пресс-служба УВД по ЮАО

Ранее пятерых уроженцев Таджикистана осудили за подготовку теракта в Москве.

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