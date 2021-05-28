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Пятерых уроженцев Таджикистана осудили за подготовку теракта в Москве
Фото: pixabay

Пятерых уроженцев Таджикистана осудили за подготовку теракта в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия

Второй западный окружной военный суд признал виновными пятерых уроженцев Таджикистана в попытке устроить теракт в столице и приговорил их к длительным срокам заключения. Об этом в пятницу, 28 мая, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь Второго западного окружного военного суда.

— Назначить Арабову Лутфолло наказание в виде 15 лет колонии, Мирзоеву Миромахмуду — 12 лет колонии, Раджабову Нурулло — 17 лет колонии, Хочаеву Нихмону — 11 лет колонии, Шокирову Шодмону — 9 лет колонии строгого режима, — сообщил представитель суда.

Напомним, правоохранители задержали мужчин 25 октября 2018 года. Все пятеро также признаны виновными в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Материалы по данному уголовному делу засекречены, отметили в пресс-службе.

Ранее Мосгорсуд приговорил к лишению свободы на срок от пяти до восьми лет еще четверых бывших полицейских по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову.

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