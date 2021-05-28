Четыре экс-полицейских получили от пяти до восьми лет колонии по делу Голунова

Фото: СК РФ

Мосгорсуд приговорил к лишению свободы на срок от пяти до восьми лет еще четверых бывших полицейских по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову. Заседание прошло в пятницу, 28 мая.

Суд приговорил Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева к восьми годам колонии общего режима. В свою очередь Денис Коновалов получил пять лет колонии общего режима.

Ранее суд приговорил главного фигуранта дела Игоря Ляховеца к 12 годам колонии. Кроме того, осужденные должны будут выплатить Голунову пять миллионов рублей за нанесенный моральный ущерб.

Установлено, что осужденные подложили наркотические вещества в рюкзак Голунова и его дом, желая сфальсифицировать дело против журналиста, сообщили в пресс-службе суда.

Дело Ивана Голунова

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года. Правоохранительные органы утверждали, что его схватили с мефедроном, однако вскоре уголовное преследование было прекращено «в связи с недоказанностью участия» в преступлении. Впоследствии Голунов скажет, что запрещенные вещества ему подкинули. Далее ряд сотрудников правопорядка лишились должностей ввиду разразившегося скандала. Как отмечал президент России Владимир Путин, против пяти полицейских возбудили уголовное дело.

14 января Голунова признали потерпевшим по данному делу, а 29 января экс-сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец были доставлены в следственный отдел на допрос.

Позднее СК сделал заявление о том, что стражи порядка незаконно приобрели запрещенные вещества и сами же подбросили их Голунову.

Читайте также: Полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя автомобиля каршеринга