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Уходил от погони с простреленными колесами: силовики задержали пьяного водителя
Фото: МВД

Уходил от погони с простреленными колесами: силовики задержали пьяного водителя

Анастасия Колоскова

Происшествия

Столичные полицейские задержали со стрельбой нетрезвого водителя автомобиля каршеринга. Об этом в пятницу, 28 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс службе ГУ МВД по столице.

Сотрудники ДПС заметили автомобиль каршеринга, двигающийся по проезжей части с грубыми нарушениями ПДД. Машина постоянно выезжала на встречную полосу, подвергая опасности остальных участников движения. Законные требования автоинспекторов об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.

После этого правоохранители приняли решение открыть стрельбу по колесам. Сначала инспекторы прострелили переднее левое колесо автомобиля, но даже это не заставило нарушителя остановиться. Тогда сотрудники ДПС прострелили заднее колесо. Только после этого автомобиль прекратил движение.

— В результате стрельбы никто не пострадал, — заключили в ведомстве.

Видео: Пресс служба ГУ МВД по столице

Водителя задержали. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был пьян. В его крови оказалось 0,664 мг/л алкоголя. На мужчину составили несколько административных протоколов.

Ранее сообщалось, что водитель на скорости сбил четырех пешеходов на Волгоградском проспекте.

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