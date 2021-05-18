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Водитель на скорости сбил четырех пешеходов на Волгоградском проспекте
Фото: Moscow-Live

Водитель на скорости сбил четырех пешеходов на Волгоградском проспекте

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 32к1 Карта всех событий

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на скорости сбил трех пешеходов в Москве. Об этом во вторник, 18 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел рядом с домом 32/1 на Волгоградском проспекте. Водитель ВАЗ-2106 не справился с управлением, после чего его автомобиль выехал на тротуар и сбил трех человек. На место происшествия уже прибыли сотрудники ДПС.

Позже в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» написали, что, по предварительной информации, в ДТП пострадали четыре пешехода.

Ранее «ВМ» писала о девушках, которые пострадали в результате наезда передвижного крана в парке «Левобережный» на севере столицы.

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