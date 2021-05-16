Кран-манипулятор наехал на двух девушек в парке на севере Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Левобережный парк Карта всех событий

Два человека пострадали в результате наезда передвижного крана в одном из парков на севере столице. Об этом в воскресенье, 16 мая, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Инцидент произошел в парке «Левобережный».

— Наезд на девушек совершил кран-манипулятор. Они направлены в больницу, — сказал собеседник «ВМ».

Уточняется, что происшествие случилось во время проведения работ в парке.

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