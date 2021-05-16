Движение на улице Красная Пресня перекрыто из-за ДТП в центре Москвы
В центре Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Уточняется, что легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на пересечении Большого Трехгорного переулка и улицы Красная Пресня. В настоящее время движение по последней улице в сторону Садового кольца перекрыто.
Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП на северо-востоке Москвы, в результате которого пострадал водитель мотоцикла.
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