Движение на улице Красная Пресня перекрыто из-за ДТП в центре Москвы

Фото: Moscow Live

В центре Москвы произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на пересечении Большого Трехгорного переулка и улицы Красная Пресня. В настоящее время движение по последней улице в сторону Садового кольца перекрыто.

Фото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Ранее «Вечерняя Москва» писала о ДТП на северо-востоке Москвы, в результате которого пострадал водитель мотоцикла.

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