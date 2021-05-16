Ураганный ветер повредил кресты на церквях в Муроме

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

В Муроме мощный ветер погнул кресты на храмах, а также повредил купол церкви. Об этом сообщают СМИ в воскресенье, 16 мая.

Настоятель епархии, где произошел инцидент, не имеет никаких претензий к строителям. По его словам, от действия стихии никто не застрахован.

— У нас и деревья были с корнем выдернуты, и баннеры вырвало из бетонных оснований. Нельзя проконтролировать дерево, которое падает на что-то, — цитирует настоятеля издание «Подъем».

Добавляется, что нанесенный стихией ущерб пока не оценен. Однако восстанавливать пострадавшие от ветра церкви епархия намерена за свой счет.

Читайте также: Семья из четырех человек погибла в ДТП на трассе Нижний Новгород — Саратов