Семья из четырех человек погибла в ДТП на трассе «Нижний Новгород — Саратов»

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В аварии под Саратовом погибли четыре человека. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщила пресс-служба УГИБДД региона.

Инцидент произошел в 17:20 на 535-м километре трассы «Нижний Новгород — Саратов». По предварительным данным, легковой автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовой фурой.

— В результате ДТП водитель-женщина, мужчина и два несовершеннолетних пассажира, мальчик, 2011 и девочка 2014 годов рождения от полученных травм скончались на месте, — цитирует пресс-службу Интерфакс.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что два человека погибли и трое пострадали после столкновения катеров в Саратовской области.

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