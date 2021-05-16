Десятки человек пострадали после обрушения трибуны в одной из синагог Израиля

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В Израиле в результате обрушения трибуны синагоги пострадали десятки человек. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщили медики службы скорой помощи «Маген Давид Адом».

Инцидент произошел в поселении Гиват-Зеев. На обрушившейся трибуне находились десятки человек.

— В 19:14 поступило сообщение на пульт скорой помощи, что в районе Иерусалима обрушилась трибуна с десятками находящихся на них людей, — цитирует сообщение израильской экстренной службы РИА Новости.

Уточняется, что на данный момент врачи оказывают помощь 60 пострадавшим, из них десять человек находятся в критическом состоянии.

Видео: Telegram-канал Mash

Ранее «Вечерняя Москва» писала о семи пострадавших после предумышленного наезда водителя на пешеходов в Восточном Иерусалиме. Совершивший наезд мужчина был «нейтрализован». Четверо пострадавших — полицейские.

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