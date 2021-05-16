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Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Иерусалиме
Фото: Pixabay

Семь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Иерусалиме

Илья Ашуров

Происшествия

В Иерусалиме водитель преднамеренно врезался в пешеходов, в результате чего повреждения получили по меньшей мере семь человек. Об этом в воскресенье, 16 мая, сообщила израильская государственная радиостанция Kan.

Уточняется, что инцидент произошел в Восточном Иерусалиме в районе Шейх-Джаррах. Совершивший наезд мужчина был «нейтрализован». Четверо пострадавших — полицейские.

Напомним, 7 мая вспыхнули волнения сразу в двух районах Восточного Иерусалима, в которых по решению израильского суда проводится выселение ряда арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, которые перерастают в беспорядки.

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наездИзраильИерусалим
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